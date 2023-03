Mare Fuori 3, Rai 2 cambia il finale? Svelata la scelta degli autori (Di giovedì 2 marzo 2023) Nelle ultime settimane gli appassionati di Mare Fuori sono letteralmente impazziti dopo che Giacomo Giorgio, interprete di Ciro Ricci, ha pubblicato diverse foto che lo vedono sul set dell’ultima scena della terza stagione. Tutti si sono domandati cosa ci facesse il personaggio lì se è morto nel primo capitolo. Ed ecco che sono emerse le voci sulla sua sopravvivenza, tanto che su Rai 2 sarebbe stato pronto un finale diverso da Rai Play. Tuttavia, la verità sarebbe un’altra. Di cosa si tratta? Mare Fuori 3: un finale alternativo su Rai 2? I fan di Mare Fuori si sono completamente sbizzarriti dopo la diffusione delle foto che vedevano Ciro Ricci armato pronto ad intervenire nell’ultima scena della terza stagione. Tra chi ha affermato che il personaggio ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 marzo 2023) Nelle ultime settimane gli appassionati disono letteralmente impazziti dopo che Giacomo Giorgio, interprete di Ciro Ricci, ha pubblicato diverse foto che lo vedono sul set dell’ultima scena della terza stagione. Tutti si sono domandati cosa ci facesse il personaggio lì se è morto nel primo capitolo. Ed ecco che sono emerse le voci sulla sua sopravvivenza, tanto che su Rai 2 sarebbe stato pronto undiverso da Rai Play. Tuttavia, la verità sarebbe un’altra. Di cosa si tratta?3: unalternativo su Rai 2? I fan disi sono completamente sbizzarriti dopo la diffusione delle foto che vedevano Ciro Ricci armato pronto ad intervenire nell’ultima scena della terza stagione. Tra chi ha affermato che il personaggio ...

