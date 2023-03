Mare Fuori 3, Giacomo Giorgio: “Ciro non è cattivo, ecco il perché delle sue scelte” (Di giovedì 2 marzo 2023) Tra i protagonisti di Mare Fuori 3 c’è Giacomo Giorgio che interpreta il ruolo di Ciro Ricci. Il personaggio è diventato tra i più amati del pubblico perché dietro il ruolo del giovane boss dell’IPM di Napoli si nota subito che c’è qualcosa di più. Il giovane artista ne ha parlato a Fanpage.it specificando: “Con Carmine Elia, il regista della prima stagione, abbiamo cercato di tirare Fuori qualcosa che non c’era che è poi il motivo per cui il pubblico si è affezionato a Ciro: il fatto di non essere cattivo. Forse è il più fragile di tutti. Lo fa per suo padre e durante la scena della morte è venuto Fuori anche qualcosa che non era scritto, previsto, ovvero non voglio morire. È in balia di un qualcosa che non conosce, ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 2 marzo 2023) Tra i protagonisti di3 c’èche interpreta il ruolo diRicci. Il personaggio è diventato tra i più amati del pubblicodietro il ruolo del giovane boss dell’IPM di Napoli si nota subito che c’è qualcosa di più. Il giovane artista ne ha parlato a Fanpage.it specificando: “Con Carmine Elia, il regista della prima stagione, abbiamo cercato di tirarequalcosa che non c’era che è poi il motivo per cui il pubblico si è affezionato a: il fatto di non essere. Forse è il più fragile di tutti. Lo fa per suo padre e durante la scena della morte è venutoanche qualcosa che non era scritto, previsto, ovvero non voglio morire. È in balia di un qualcosa che non conosce, ...

