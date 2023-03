Marco Mengoni lancia “Let it be” sulle piattaforme digitali (Di giovedì 2 marzo 2023) La cover lanciata a Sanremo 2023 Let it be arriva anche sul mercato: Marco Mengoni lancia la riproposizione del celebre brano Ieri pomeriggio, pubblicando a sorpresa sul suo canale Tik Tok un’anteprima del video realizzato in studio durante la registrazione del brano che in meno di 24 ore ha già raggiunto 1.5 milioni di view, Marco Mengoni ha annunciato l’uscita su tutte le piattaforme digitali di Let It Be (https://shor.by/letitbe MarcoMengonifeatthekingdomchoir), inno senza tempo dei Beatles con cui, insieme al coro internazionale The Kingdom Choir, ha trionfato nella serata delle cover al 73° Festival di Sanremo. La voce di Marco Mengoni, ricca di tutte le sue sfumature soul, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 2 marzo 2023) La coverta a Sanremo 2023 Let it be arriva anche sul mercato:la riproposizione del celebre brano Ieri pomeriggio, pubblicando a sorpresa sul suo canale Tik Tok un’anteprima del video realizzato in studio durante la registrazione del brano che in meno di 24 ore ha già raggiunto 1.5 milioni di view,ha annunciato l’uscita su tutte ledi Let It Be (https://shor.by/letitbefeatthekingdomchoir), inno senza tempo dei Beatles con cui, insieme al coro internazionale The Kingdom Choir, ha trionfato nella serata delle cover al 73° Festival di Sanremo. La voce di, ricca di tutte le sue sfumature soul, ...

