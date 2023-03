Mara Venier, attimi di terrore con il nipote: cos’è successo (Di giovedì 2 marzo 2023) Personaggi Tv. attimi di paura quelli che ha raccontato Mara Venier sui social. Si trovava con il nipote e ha raccontato che qualcosa l’ha spaventata. “Oh mio Dio!”, ha esclamato la conduttrice di Domenica In terrorizzata: cosa le è successo? Mara Venier ha affrontato l’ultima puntata del suo talk show di Rai1 con profonda tristezza. La morte di Maurizio Costanzo l’ha colpita molto e per rendergli omaggio ha aperto Domenica In con la sigla del Maurizio Costanzo Show. La conduttrice ha anche partecipato ai funerali del giornalista per stare vicina alla sua cara amici Maria De Filippi. Ora zia Mara appare in un altro contesto nuovo per lei e lontano dalla televisione: la diva era veramente terrorizzata. (Continua dopo le foto) Leggi anche: ... Leggi su tvzap (Di giovedì 2 marzo 2023) Personaggi Tv.di paura quelli che ha raccontatosui social. Si trovava con ile ha raccontato che qualcosa l’ha spaventata. “Oh mio Dio!”, ha esclamato la conduttrice di Domenica In terrorizzata: cosa le èha affrontato l’ultima puntata del suo talk show di Rai1 con profonda tristezza. La morte di Maurizio Costanzo l’ha colpita molto e per rendergli omaggio ha aperto Domenica In con la sigla del Maurizio Costanzo Show. La conduttrice ha anche partecipato ai funerali del giornalista per stare vicina alla sua cara amici Maria De Filippi. Ora ziaappare in un altro contesto nuovo per lei e lontano dalla televisione: la diva era veramente terrorizzata. (Continua dopo le foto) Leggi anche: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Oggi @fabfazio sarà ospite da Mara Venier a DomenicaIn per ricordare Maurizio Costanzo. - DanielaDiDonat8 : Vedi la foto di Instagram di @mara_venier - silerenonpossum : ?? L’AMICO DI MARA VENIER SILURATO ?? Don Walter Insero non sarà più il responsabile della comunicazione della… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Mara Venier asfalta l’hater: “Le sembra un commento da fare con il mio nipotino? Perché non va a rompere i co***oni da… - Afranco22746274 : @fattoquotidiano Anche in questa occasione il Fatto non si smentisce e scrive: Ma non si è fatta attendere la repli… -