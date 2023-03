Mara Venier asfalta l’hater: “Le sembra un commento da fare con il mio nipotino? Perché non va a rompere i co***oni da un’altra parte?” (Di giovedì 2 marzo 2023) In una recente intervista, Mara Venier aveva ammesso di sentire la necessità di ritagliarsi un po’ di spazio dal lavoro per trascorrere più tempo con la famiglia: detto fatto, in questi giorni è volata a Parigi per godersi qualche momento di vacanza a Disneyland Paris con il suo nipotino. Come sempre, la conduttrice ha condiviso il momento sui social, pubblicando un post che la ritrae nel ruolo di nonna insieme al bimbo: “Finalmente con il mio Iaio a Disneylandparis… che gioia. Ci voleva“, ha scritto entusiasta nella didascalia del post. Ma, immancabilmente, è arrivato il commento di uno dei ‘tanti leoni da tastiera’: “La fortuna di far parte del mondo dello spettacolo… tanta visibilità e tanti tanti soldi! Così va la vita! C’è chi studia una vita e neanche in un anno, riesce a guadagnare quello che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) In una recente intervista,aveva ammesso di sentire la necessità di ritagliarsi un po’ di spazio dal lavoro per trascorrere più tempo con la famiglia: detto fatto, in questi giorni è volata a Parigi per godersi qualche momento di vacanza a Disneyland Paris con il suo. Come sempre, la conduttrice ha condiviso il momento sui social, pubblicando un post che la ritrae nel ruolo di nonna insieme al bimbo: “Finalmente con il mio Iaio a Disneylandparis… che gioia. Ci voleva“, ha scritto entusiasta nella didascalia del post. Ma, immancabilmente, è arrivato ildi uno dei ‘tanti leoni da tastiera’: “La fortuna di fardel mondo dello spettacolo… tanta visibilità e tanti tanti soldi! Così va la vita! C’è chi studia una vita e neanche in un anno, riesce a guadagnare quello che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : Oggi @fabfazio sarà ospite da Mara Venier a DomenicaIn per ricordare Maurizio Costanzo. - fattoquotidiano : Mara Venier asfalta l’hater: “Le sembra un commento da fare con il mio nipotino? Perché non va a rompere i co***oni… - ilNapulese : @MarcomelC @AleStonata @DiTeleblog La domenica Mara Venier imposta Domenica In sempre su sè stessa, quello è da cri… - redazionerumors : [Trending now] Sembra proprio che tra Pierpaolo Pretelli e Mara Venier sia finalmente arrivata la pace: l'ultimo vi… - calebtrustnoone : @atKorovaMilkBar @ipensieridiemy @MariaElena_mem Mara Venier sei tu? -