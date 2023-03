Manchester City, per il futuro occhi su Bellingham (Di giovedì 2 marzo 2023) Jude Bellingham è il sogno dell’estate del Manchester City, il classe 2003 inglese è in cima alla lista dei desideri del club Jude Bellingham è il sogno dell’estate del Manchester City, il classe 2003 inglese è in cima alla lista dei desideri del club. Secondo quanto riportato dal The Telegraph, i citizens potrebbero fare sul serio nel mercato estivo. In alternativa piace Kovacic. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Judeè il sogno dell’estate del, il classe 2003 inglese è in cima alla lista dei desideri del club Judeè il sogno dell’estate del, il classe 2003 inglese è in cima alla lista dei desideri del club. Secondo quanto riportato dal The Telegraph, i citizens potrebbero fare sul serio nel mercato estivo. In alternativa piace Kovacic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

