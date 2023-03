Manca solo la firma - Intermediari e commissioni. Da Pogba a Dybala e Leao come funzionano? (Di giovedì 2 marzo 2023) Nuovo appuntamento con Manca solo la firma, un nuovo format di Calciomercato.com che racconta... il calciomercato. Contratti, clausole, curiosità,... Leggi su calciomercato (Di giovedì 2 marzo 2023) Nuovo appuntamento conla, un nuovo format di Calciomercato.com che racconta... il calciomercato. Contratti, clausole, curiosità,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : Mercati e banche centrali sotto shock dopo i dati sull'inflazione negli Usa e in Eu. Per chi mi segue è solo una co… - SerieA : Manca solo il baffo ?? - nanak0robiyaoki : RT @mathers_be: Buongiorno sono triste, mi manca Christian mi mancano Marta e Gaia, mi manca Mattia e voglio solo tornare a dormire - LilianaCherubi1 : @Michele_Anzaldi Mamma mia !! Per per favore eh? Ma per carità del cielo ci manca solo che le mie tasse paghino Santoro - giuliogaia : @Virna25marzo Ma di cosa si lamenta? Meloni appoggia i guerrafondai US, NATO e del UE Council, accoglie Ong e cland… -