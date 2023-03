Maltempo: temporali al Sud, allerta gialla in 3 regioni (Di giovedì 2 marzo 2023) ... in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 marzo 2023) ... in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dalle prime ore di domani, venerdì ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Maltempo: temporali al Sud, allerta gialla in 3 regioni - FalcionelliFede : RT @DPCgov: ?? Venerdì #3marzo ???? #AllertaGIALLA in tre regioni ??Pioggia e temporali in arrivo al Sud, in particolare sulla Sicilia. Leggi… - wesud_news : Maltempo, temporali al Sud: allerta gialla in Sicilia, Calabria e Marche - LiveSicilia : Maltempo, in arrivo temporali: allerta gialla in Sicilia, le previsioni - infomobilitaMi : RT @DPCgov: ?? Venerdì #3marzo ???? #AllertaGIALLA in tre regioni ??Pioggia e temporali in arrivo al Sud, in particolare sulla Sicilia. Leggi… -