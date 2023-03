Maltempo al Sud Italia, piogge e temporali in Campania, Basilicata e Puglia. Previste grandinate in Sicilia (Di giovedì 2 marzo 2023) Allarme meteo al Sud Italia, dove presto potrebbe abbattersi un’ondata di Maltempo, dovuta allo spostamento verso est di un minimo in quota in formazione sul Mediterraneo occidentale. Nel corso della giornata di domani, venerdì 3 marzo, si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle estreme regioni del Meridione Italiano. Fenomeni anche temporaleschi interesseranno in particolare ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Allarme meteo al Sud, dove presto potrebbe abbattersi un’ondata di, dovuta allo spostamento verso est di un minimo in quota in formazione sul Mediterraneo occidentale. Nel corso della giornata di domani, venerdì 3 marzo, si prevede un peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle estreme regioni del Meridioneno. Fenomeni anche temporaleschi interesseranno in particolare ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serenel14278447 : Maltempo: temporali al Sud, allerta gialla in 3 regioni - MassimoChiaram7 : RT @DPCgov: ?? Venerdì #3marzo ???? #AllertaGIALLA in tre regioni ??Pioggia e temporali in arrivo al Sud, in particolare sulla Sicilia. Leggi… - AnsaSicilia : Maltempo: temporali al Sud, allerta gialla in 3 regioni. Si tratta di Sicilia, Calabria e Marche | #ANSA - InMeteo : Allerta meteo della Protezione Civile: maltempo al centro-sud, temporali in Sicilia - Mafara72 : RT @DPCgov: ?? Venerdì #3marzo ???? #AllertaGIALLA in tre regioni ??Pioggia e temporali in arrivo al Sud, in particolare sulla Sicilia. Leggi… -