Maksimovic: «Non rinnovai col Napoli perché De Laurentiis litigò con il mio agente per le commissioni» (Di giovedì 2 marzo 2023) L’ex difensore del Napoli, Nikola Maksimovic, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com che sarà pubblicata domani alle 12, ma di cui il portale fornisce un’anticipazione. Maksimovic si sta allenando a Belgrado, in attesa di trovare una nuova squadra. Racconta il motivo per cui, all’epoca, non ha rinnovato con il Napoli. «Non ho rinnovato per un problema di commissioni. Avevo trovato l’accordo in un pranzo con Giuntoli e Pompilio, ci concedemmo anche un brindisi in quella occasione. Era fatta. Poi due giorni dopo il presidente e il mio procuratore litigarono per la commissione. Un grande dispiacere, io volevo restare…». Maksimovic spiega che accadde tutto nell’ottobre 2020. «Era ottobre 2020, il giorno dopo la trasferta sul campo della Real Sociedad. Io, Giuntoli e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 marzo 2023) L’ex difensore del, Nikola, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttomercatoweb.com che sarà pubblicata domani alle 12, ma di cui il portale fornisce un’anticipazione.si sta allenando a Belgrado, in attesa di trovare una nuova squadra. Racconta il motivo per cui, all’epoca, non ha rinnovato con il. «Non ho rinnovato per un problema di. Avevo trovato l’accordo in un pranzo con Giuntoli e Pompilio, ci concedemmo anche un brindisi in quella occasione. Era fatta. Poi due giorni dopo il presidente e il mio procuratore litigarono per la commissione. Un grande dispiacere, io volevo restare…».spiega che accadde tutto nell’ottobre 2020. «Era ottobre 2020, il giorno dopo la trasferta sul campo della Real Sociedad. Io, Giuntoli e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Maksimovic: «Non rinnovai col Napoli perché De Laurentiis litigò con il mio agente per le commissioni» A… - Smart_Nickname : @angelocarputo02 @Laudantes Maksimovic terzino destro non giocò male in Champions specialmente perché permetteva di… - volpe_peppe : RT @Lewis_ll1: @DomPepeLiberato Maksimovic preferito a Rrahmani Mario Rui che faceva panchina a Hysaj Lobotka in panchina per Demme e Bakay… - Lewis_ll1 : @DomPepeLiberato Maksimovic preferito a Rrahmani Mario Rui che faceva panchina a Hysaj Lobotka in panchina per Demm… - MKvaradona1926 : @VctrC21 @peppismo La Juve però lottava con un Napoli che prese come rinforzi Verdi, Maksimovic, Grassi, Regini, ec… -