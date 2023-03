Maire Tecnimont | presentato nuovo piano volto a rappresentare il nuovo ciclo industriale

(Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) –punta nel 2032 a un raddoppio dei ricavi e a un aumento dell’ebitda 3.0x-4.0x rispetto al 2022. E’ quanto emerge dalstrategico 2023-2023 che il top management diillustra nel corso del capital markets day ‘Unbox the future’. Ilildi, partendo dalle capacità ingegneristiche e dalle proprie tecnologie basate su oltre 100 anni di storia nella chimica. Il Gruppo accelera il suo posizionamento nella Transizione Energetica facendo leva sulle Tecnologie Sostenibili e sull’approccio Integrato per l’Ingegneria & Costruzioni. Ilstrategico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MKT_INS : Con il Piano Strategico 2023-2032 #MaireTecnimont intende accelerare il suo posizionamento nella… - Giornaleditalia : Maire Tecnimont, piano strategico 2023-2032 “Unbox the future”: ricavi x2 ed EBITDA x4 - Giornaleditalia : Maire Tecnimont, nel 2022 ricavi di €3.463,7 milioni (+20,9%) e EBITDA di €209,3 milioni (+20,5%) - orafinanza : Maire Tecnimont, crescita dei ricavi a doppia cifra nel 2022 Leggi l'articolo: - VELOSPORT1960 : (Teleborsa) - Maire Tecnimont chiude il 2022 con ricavi a oltre 3,4 miliardi (+20,9%), ebitda pari a 209,3 milioni… -

Al via Piano decennale su 'transizione energetica' . Si alza il velo sul nuovo Piano strategico 2023 - 2032 dicon al centro la 'transizione energetica'. Nei target finanziari attesi al 2032, il gruppo prevede il raddoppio dei ricavi rispetto allo scorso anno, quindi prevedendo alla fine del ...- quotata al MidCap e attiva nella trasformazione delle risorse naturali - ha diffuso i target finanziari del piano strategico 2032. In particolare, la società prevede un tasso di ...Al MidCapsi conferma in rialzo (+1,15% a 3,886 euro) , dopo la diffusione dei risultati finanziari del 2022 e delle stime finanziarie per l'esercizio in corso. Il management ha ...

Maire Tecnimont, i conti del 2022. Dividendo 2023 di 0124 euro SoldiOnline.it

Maire Tecnimont, gruppo industriale leader nell’ingegneria Made in Italy per la trasformazione delle risorse naturali con attività e progetti in 45 paesi grazie a circa 9300 professionisti a livello g ...Al via Piano decennale su 'transizione energetica' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 02 mar - Si alza il velo sul nuovo Piano strategico 2023-2032 di Maire Tecnimont con al centro la 'transizio ...