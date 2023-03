Maire Tecnimont, presentato nuovo piano volto a rappresentare il nuovo ciclo industriale (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Maire Tecnimont punta nel 2032 a un raddoppio dei ricavi e a un aumento dell’ebitda 3.0x-4.0x rispetto al 2022. E’ quanto emerge dal piano strategico 2023-2023 che il top management di Maire Tecnimont illustra nel corso del capital markets day ‘Unbox the future’. Il piano è volto a rappresentare il nuovo ciclo industriale di Maire, partendo dalle capacità ingegneristiche e dalle proprie tecnologie basate su oltre 100 anni di storia nella chimica. Il Gruppo accelera il suo posizionamento nella Transizione Energetica facendo leva sulle Tecnologie Sostenibili e sull’approccio Integrato per l’Ingegneria & Costruzioni. Il piano ... Leggi su italiasera (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) –punta nel 2032 a un raddoppio dei ricavi e a un aumento dell’ebitda 3.0x-4.0x rispetto al 2022. E’ quanto emerge dalstrategico 2023-2023 che il top management diillustra nel corso del capital markets day ‘Unbox the future’. Ilildi, partendo dalle capacità ingegneristiche e dalle proprie tecnologie basate su oltre 100 anni di storia nella chimica. Il Gruppo accelera il suo posizionamento nella Transizione Energetica facendo leva sulle Tecnologie Sostenibili e sull’approccio Integrato per l’Ingegneria & Costruzioni. Il...

