Madonna ha un nuovo amore? Chi è il (presunto) nuovo fidanzato di 35 anni più giovane (Di giovedì 2 marzo 2023) Non è un periodo semplice per la pop star americana: Madonna in queste ultime settimane ha vissuto un grande lutto, oltre a essersi lasciata con il precedente flirt. Ma a quanto pare avrebbe un nuovo amore a farle battere il cuore. Il presunto fidanzato sarebbe un affascinante allenatore di boxe con 35 anni meno di lei. Ma non è la prima volta che Madonna frequenta persone più giovani. E non è neppure l’unica. Segno che l’amore non si può ridurre a una mera questione anagrafica, ma di cuore o di affinità tra due persone. Madonna, chi è il nuovo presunto fidanzato Fisico scolpito dallo sport, tatuaggi e fascino da vendere: il ... Leggi su dilei (Di giovedì 2 marzo 2023) Non è un periodo semplice per la pop star americana:in queste ultime settimane ha vissuto un grande lutto, oltre a essersi lasciata con il precedente flirt. Ma a quanto pare avrebbe una farle battere il cuore. Ilsarebbe un affascinante allenatore di boxe con 35meno di lei. Ma non è la prima volta chefrequenta persone più giovani. E non è neppure l’unica. Segno che l’non si può ridurre a una mera questione anagrafica, ma di cuore o di affinità tra due persone., chi è ilFisico scolpito dallo sport, tatuaggi e fascino da vendere: il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioAirplay_it : @Blessed_Madonna torna in #radio con #ShadesOfLove il nuovo singolo in rotazione da domani 3 marzo #NewSingle… - InvisibleWomann : Oggi c'è di nuovo un vento della madonna. Watch me tornare a casa col mal di testa fotonico di ieri - ccrxwns : MA C’È VERAMENTE SHINSO NEL NUOVO CAPITOLO DI MHA???? madonna MI METTO A POANGER EIL MIO BAMBINO NON CI CREDO - magiediemi : O madonna di nuovo l’ansia per futura #MareFuori3 - Angelo47394556 : @voce_neldeserto Per ben 4 volte e quest'anno se la Madonna mi vuole di nuovo lì, in quell'angolo di cielo ci sarò… -