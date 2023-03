I nuovi vertici fra due mesi: l'attuale presidente e ad Piazzi si tira indietro. I rapporti con Siena e Prato nel gioco degli incarichi assegnati a metà maggio... promuove iniziative e percorsi per la crescita e miglioramento della comunità e... dottor Giuseppe, i doni raccolti e realizzati da altre mamme. Gesti semplici che riescono ad intrecciare ...Il traguardo è più vicino che mai. La stagione del Catania siad una trionfale promozione in Serie C dopo l'ennesima vittoria - l'ottava di fila - , ... I rossazzurri sbancano lo stadio '' in ...

Macrì avvia la svolta di Estra, inizia la partita delle nomine LA NAZIONE