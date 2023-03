Mac Allister | “Messi? Non dimenticherò mai il nostro primo incontro A 45 anni sarà ancora il più forte”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #MacAllister esalta #Messi: 'A 45 anni sarà ancora il più forte di tutti' - CalcioNews24 : Argentina, Mac Allister: «Messi può continuare fino a 40 anni» - kimaniosullivan : Currently: Maddison Pedri Chiesa Bruno G Mbappe Sane Frenkie Mac Allister Bruno Fernandes - qasimHayat : @Fabulous_19871 Rice caicedo Mac allister patino - uzakkoseye10 : rashford asensio di lorenzo coutinho mbappe musiala de jong bruno fernandes mac allister -

Le parole disu Messi: "Lo vedo al prossimo mondiale. Non ho dubbi che a 40 o 45 anni sarà ancora il migliore del mondo" Il centrocampista del Brighton e campione del mondo con l'Argentina,...... Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, German Pezzella, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Alexis, Enzo ...Calciomercato Juventus, nonostante l'interesse dei bianconeri, adesso, i Reds sarebbero pronti a chiudere l'operazione. Come viene comunicato dal portale inglese di 'footballinsider247', il Liverpool ...

Argentina, Mac Allister su Messi: “A 40-45 anni sarà ancora il migliore. Il primo incontro…” ItaSportPress

Mac Allister ha speso parole al miele per il suo compagno di nazionale Lionel Messi. Queste le parole del centrocampista del Brighton.Obviously, I see Messi in the next World Cup. I have no doubt that at 40 or 45 he will continue to be the best in the world,” Mac Allister said in an interview with TyC Sport ...