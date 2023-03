“Ma perché ha fatto questo”. Chiara Ferragni e Fedez, l’ultima brutta scoperta per i loro fan (Di giovedì 2 marzo 2023) Si torna a parlare di Chiara Ferragni e Fedez e della presunta crisi che li avrebbe travolti, dopo il Festival di Sanremo. In seguito alla partecipazione alla kermesse musicale e alle polemiche scaturite dal bacio di lui a Rosa Chemical, con tanto di imitazione di un rapporto sessuale all’Ariston, c’è stato un distacco nella coppia. In tanti avevano pensato ad una montatura per far parlare di loro. Tutto sembrava essere rientrato grazie ad un’immagine di lei, che aveva pubblicato la sua mano intrecciata a quella del rapper. Poi il buio è tornato ad essere predominante e ci sono ancora dubbi su cosa stia succedendo tra Chiara Ferragni e Fedez. Quest’ultimo non ha potuto smentire la crisi pubblicamente nemmeno nelle scorse ore, infatti non si è presentato alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Si torna a parlare die della presunta crisi che li avrebbe travolti, dopo il Festival di Sanremo. In seguito alla partecipazione alla kermesse musicale e alle polemiche scaturite dal bacio di lui a Rosa Chemical, con tanto di imitazione di un rapporto sessuale all’Ariston, c’è stato un distacco nella coppia. In tanti avevano pensato ad una montatura per far parlare di. Tutto sembrava essere rientrato grazie ad un’immagine di lei, che aveva pubblicato la sua mano intrecciata a quella del rapper. Poi il buio è tornato ad essere predominante e ci sono ancora dubbi su cosa stia succedendo tra. Quest’ultimo non ha potuto smentire la crisi pubblicamente nemmeno nelle scorse ore, infatti non si è presentato alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : “SAPEVANO che non era pericoloso, SAPEVANO che la stragrande maggioranza delle persone avrebbe avuto una malattia l… - MarcoFattorini : La Russia di #Putin in una notizia: nella città di Efremov un uomo di nome Aleksey Moskalev è stato arrestato perch… - FratellidItalia : ?? Se hanno agito nel massimo rispetto delle regole senza commettere errori come sostengono loro, allora perché hann… - comprooro_ : che poi non allora vi chiedo, il fratello di carmine, era camorrista? sì, assolutamente, lui le regole del sistema… - zuppaiaia : Ieri ho avuto un'esperienza inquietante a tratti borderline creepy con una negoziante da cui ero andata un altro pa… -

Per la Lega chiamare Corsi - ...e pressioni nel Centrodestra dove la sua presenza non è molto gradita - dichiara Patriarca - perché ... subite e non condivise con consiglieri comunali, assessore e militanti mi hanno fatto molto ... Harry e Meghan Markle, sfrattati "24 ore dopo l'uscita di Spare" ... ecco cos'è successo di Alessandra De Tommasi La famiglia di Nicola Peltz: chi sono i suoceri miliardari di Brooklyn Beckham e perché hanno fatto causa alle wedding planner della figlia di Tatler ... La figlia si arruolò nell'Isis, niente cittadinanza per il papà di Meriem Rehaily Perché Redouane è il papà di Meriem Rehaily , la ragazza fuggita da Arzergrande a 19 anni per ... "Ma io non ho fatto niente", si dispera l'operaio. "Ho sempre collaborato con i carabinieri, sono una ... ...e pressioni nel Centrodestra dove la sua presenza non è molto gradita - dichiara Patriarca -... subite e non condivise con consiglieri comunali, assessore e militanti mi hannomolto ...... ecco cos'è successo di Alessandra De Tommasi La famiglia di Nicola Peltz: chi sono i suoceri miliardari di Brooklyn Beckham ehannocausa alle wedding planner della figlia di Tatler ...Redouane è il papà di Meriem Rehaily , la ragazza fuggita da Arzergrande a 19 anni per ... "Ma io non honiente", si dispera l'operaio. "Ho sempre collaborato con i carabinieri, sono una ... Beautiful, che fine ha fatto Taylor Ecco chi è la nuova attrice che la interpreta e perché è stata… Il Fatto Quotidiano