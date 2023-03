“Ma lo sai che Ilary Blasi…”. Belen Rodriguez e Michelle Hunziker, botta e risposta esplosivo (Di giovedì 2 marzo 2023) Intervista spaziale quella di Michelle Hunziker a Belen Rodriguez. Le due si sa, sono amiche anche lontano dalle telecamere, ma ogni volta che stanno insieme, danno sempre spettacolo. Ma cosa è successo durante l’ultima puntata di Michelle Impossible? Chiaramente le due hanno fatto infiammare tutto lo studio con la loro bellezza e simpatia. Ma prima di questa magica serata, le due si era incontrate nello studio de Le Iene nel quale la Rodriguez aveva fatto un paio di domande scomode alla collega e amica. La Rodriguez ha chiesto a Michelle di fare un confronto con altre donne del mondo dello spettacolo e di elencare in cosa le ritiene migliori di lei. Chiaramente la Hunziker, che non si tira dietro a niente, ha risposto prontamente, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Intervista spaziale quella di. Le due si sa, sono amiche anche lontano dalle telecamere, ma ogni volta che stanno insieme, danno sempre spettacolo. Ma cosa è successo durante l’ultima puntata diImpossible? Chiaramente le due hanno fatto infiammare tutto lo studio con la loro bellezza e simpatia. Ma prima di questa magica serata, le due si era incontrate nello studio de Le Iene nel quale laaveva fatto un paio di domande scomode alla collega e amica. Laha chiesto adi fare un confronto con altre donne del mondo dello spettacolo e di elencare in cosa le ritiene migliori di lei. Chiaramente la, che non si tira dietro a niente, ha risposto prontamente, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GhoulamFaouzi : @DanieleBibo @annatrieste @sscnapoli ?????? Forza Napoli sempre. Purtroppo non sai cosa è amare una città come il Nap… - ciropellegrino : A questo governo manca umanità. Cioè io non ho visto non dico una lacrima ma manco una mano in faccia come per dire… - ciropellegrino : Ho vergogna per il ministro dell’Interno #Piantedosi che davanti a decine di morti, forse oltre cento, fra cui anch… - Andrea_Lenzi_ : @Manliofeelscold @QLexPipiens @GiorgiaMeloni Perché tu vivi là e sai che sono tutti russi e nemmeno un UCRAINO? Ind… - mocrokarimz : RT @asoulinbetween: Che ne sai di razzismo,non sei mai stato cacciato solo per il tuo nome, cazzo rappi di razzismo se fai finta di soffrir… -