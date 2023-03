“Ma come”. Sonia Bruganelli, cosa nasconde nella borsetta da riccona sfoggiata al GF Vip 7 (Di giovedì 2 marzo 2023) Incredibile rivelazione di Sonia Bruganelli sulla borsetta che sfoggia al GF Vip 7. Nelle scorse ore è stata intervistata e inevitabilmente la domanda non poteva che ricadere anche sull’accessorio, che porta con sé nello studio del reality show. Nei giorni scorsi la moglie di Paolo Bonolis ha intanto svelato praticamente in maniera ufficiale che non farà più parte del programma l’anno prossimo, infatti ha intenzione di lasciare il suo posto ad una persona giovane, che potrebbe esser Giulia Salemi o Soleil Sorge. Intanto, uno dei misteri è ormai risolto. Sonia Bruganelli ha confessato cosa ha nella borsetta che mostra a tutti al GF Vip 7 e ciò che ha svelato ha lasciato tutti di stucco. Dobbiamo innanzitutto precisare che il suo costo è decisamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 2 marzo 2023) Incredibile rivelazione disullache sfoggia al GF Vip 7. Nelle scorse ore è stata intervistata e inevitabilmente la domanda non poteva che ricadere anche sull’accessorio, che porta con sé nello studio del reality show. Nei giorni scorsi la moglie di Paolo Bonolis ha intanto svelato praticamente in maniera ufficiale che non farà più parte del programma l’anno prossimo, infatti ha intenzione di lasciare il suo posto ad una persona giovane, che potrebbe esser Giulia Salemi o Soleil Sorge. Intanto, uno dei misteri è ormai risolto.ha confessatohache mostra a tutti al GF Vip 7 e ciò che ha svelato ha lasciato tutti di stucco. Dobbiamo innanzitutto precisare che il suo costo è decisamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mariangelles8 : @Vale41229116 Orietta è l'unica che dice le cose come stanno e la voce vera del pubblico! Non si lascia condizionar… - elisabettagarg8 : @MrsSusan22 @capsharons Tu dici ? Ricorda che ha correnti avverse anzi tutta la centralina tra Gabriele e Sonia di… - Meri11074629 : @BellaCiao___20 Antonella, come ha detto Sonia ( che purtroppo ti gira e rigira come un calzino) sei proprio limita… - Mifi60 : Io come sempre confido nelle opinioni e nei consigli di sonia. Anche se ultimamente interviene poco, l'ho notato solo io? #donnalisi - _Red_dish_ : I fan degli spartani che votano Sarah per buttare fuori EdoD sono degni seguaci di Sonia che li ha sempre etichetta… -