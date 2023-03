M5S: in corso Consiglio nazionale con Conte (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - E' iniziato da circa mezz'ora il Consiglio nazionale del M5S, dalla sede di via di Campo Marzo, a due passi da Montecitorio. Oltre al leader Giuseppe Conte, presenti anche i vicepresidenti del Movimento -Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Alessandra Todde, Mario Turco - i due capigruppo di Camera e Senato e i coordinatori dei vari comitati che compongono l''ossatura' del Movimento capitanato dall'ex premier. Alcuni partecipanti hanno preso parte alla riunione in sede, altri sono collegati da remoto. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - E' iniziato da circa mezz'ora ildel M5S, dalla sede di via di Campo Marzo, a due passi da Montecitorio. Oltre al leader Giuseppe, presenti anche i vicepresidenti del Movimento -Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Alessandra Todde, Mario Turco - i due capigruppo di Camera e Senato e i coordinatori dei vari comitati che compongono l''ossatura' del Movimento capitanato dall'ex premier. Alcuni partecipanti hanno preso parte alla riunione in sede, altri sono collegati da remoto.

