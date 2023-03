M5S: Fraccaro, 'cerchi intesa con Schlein su strumenti democrazia diretta' (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Credo che la più importante e profonda ragion d'essere del M5S stia nel cercare di introdurre a tutti livelli del nostro ordinamento gli strumenti di democrazia diretta che già sono presenti in molti Paesi come la maggior parte degli Stati degli Stati Uniti e la Svizzera. strumenti che Elly Schlein dovrebbe conoscere bene e apprezzare essendo cittadina sia statunitense che svizzera". Lo dice all'Adnkronos Riccardo Fraccaro, esponente di vecchio corso ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio di due governi Conte, da Città del Messico, dove si trova per il Global Forum Direct Democracy. "Spero quindi che la nuova segretaria del Pd si possa rivelare un alleato utile per portare avanti la proposta di referendum propositivo già approvata nella scorsa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Credo che la più importante e profonda ragion d'essere del M5S stia nel cercare di introdurre a tutti livelli del nostro ordinamento glidiche già sono presenti in molti Paesi come la maggior parte degli Stati degli Stati Uniti e la Svizzera.che Ellydovrebbe conoscere bene e apprezzare essendo cittadina sia statunitense che svizzera". Lo dice all'Adnkronos Riccardo, esponente di vecchio corso ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio di due governi Conte, da Città del Messico, dove si trova per il Global Forum Direct Democracy. "Spero quindi che la nuova segretaria del Pd si possa rivelare un alleato utile per portare avanti la proposta di referendum propositivo già approvata nella scorsa ...

