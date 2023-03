M5s, Conte pronto a riprendere il dialogo con il Pd (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel pieno della settimana che sancisce un importante mutamento degli equilibri politici delle opposizioni, il Movimento 5 Stelle riunisce il proprio Consiglio nazionale nella sede di Campo Marzio. Sul tavolo del conclave pentastellato gli argomenti sono tanti: dal rilancio dei temi politici storici del movimento, alle prospettive di alleanze future del partito. Su queste, in ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 2 marzo 2023) Nel pieno della settimana che sancisce un importante mutamento degli equilibri politici delle opposizioni, il Movimento 5 Stelle riunisce il proprio Consiglio nazionale nella sede di Campo Marzio. Sul tavolo del conclave pentastellato gli argomenti sono tanti: dal rilancio dei temi politici storici del movimento, alle prospettive di alleanze future del partito. Su queste, in ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Ho subito personalmente la gogna e gli insulti giustizialisti del M5S quando da innocente fui indagata e poi pienam… - fattoquotidiano : 'La cessione dei crediti fiscali diventi strutturale, si può usare anche per le case green'. L'intervista a Mario T… - raffaellapaita : Quanti danni ha fatto il #m5s in questo Paese. Così a memoria: #superbonus , #redditodicittadinanza,… - IlConteIT : Il primo banco di prova per #Schlein, il #salariominimo. Appoggerà la proposta del #M5S? #Conte - mariagrazialeg2 : RT @BracaliM: La magistratura ha salvato dalle galere Berlusconi Verdini Formigoni e tanti altri delinquenti e adesso indagate per omicidio… -