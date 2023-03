Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Ho subito personalmente la gogna e gli insulti giustizialisti del M5S quando da innocente fui indagata e poi pienam… - fattoquotidiano : 'La cessione dei crediti fiscali diventi strutturale, si può usare anche per le case green'. L'intervista a Mario T… - raffaellapaita : Quanti danni ha fatto il #m5s in questo Paese. Così a memoria: #superbonus , #redditodicittadinanza,… - sarasarli : RT @claudiodamico72: Oggi #Pd e #Calenda vorrebbero intestarsi la proposta del #salariominimo. Il #M5S ne parla dal 2013 Nunzia #Catalfo,… - TV7Benevento : M5S: Conte, 'mi confronterò con Schlein, speriamo incida su riorganizzazione Pd' - -

...fedele e compatto a favore del nuovo corso di Giuseppe, ma è bastata una semplice mossa sul web per creare scompiglio e far emergere (di nuovo) le spaccature che evidentemente la galassia...Così il presidente del, Giuseppe, in un video su Twitter. "Abbiamo presento una proposta di legge, chiedendone la calendarizzazione, sul salario minimo legale a 9 euro l'ora. Con l'...Così il presidente del, Giuseppe, in un video su Twitter. "Abbiamo presento una proposta di legge, chiedendone la calendarizzazione, sul salario minimo legale a 9 euro l'ora. Con l'...

Superbonus, Mario Turco (M5s): “Volevano colpire Conte. Ora serve retromarcia” Il Fatto Quotidiano

'Non ne dobbiamo fare una battaglia partitica, dobbiamo dare attuazione a un principio costituzionale”. Così il presidente del M5S, Giuseppe ...ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo assolutamente approvare la legge” sul salario minimo, “che rispecchia il principio ...