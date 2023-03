M5S: Conte, 'mi confronterò con Schlein, speriamo incida su riorganizzazione Pd' (2) (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) - La riunione, durata circa 3 ore, è stata "proficua", assicurano fonti interne. Si è trattato del primo Consiglio Nazionale con referenti territoriali eletti delle circoscrizioni territoriali (Nord, Sud e Isole, Centro). Un confronto a ampio raggio, dopo la nomina dei coordinatori provinciali, un'occasione per far partire le attività dei gruppi territoriali anche attraverso la creazione di piattaforme digitali che fungano come forum per discussione collettiva su progetti, rivelano le stesse fonti. Un aspetto a cui Conte tiene molto per “incentivare la partecipazione dei cittadini” come “antidoto alla disaffezione politica e all'astensionismo”. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) - La riunione, durata circa 3 ore, è stata "proficua", assicurano fonti interne. Si è trattato del primo Consiglio Nazionale con referenti territoriali eletti delle circoscrizioni territoriali (Nord, Sud e Isole, Centro). Un confronto a ampio raggio, dopo la nomina dei coordinatori provinciali, un'occasione per far partire le attività dei gruppi territoriali anche attraverso la creazione di piattaforme digitali che fungano come forum per discussione collettiva su progetti, rivelano le stesse fonti. Un aspetto a cuitiene molto per “incentivare la partecipazione dei cittadini” come “antidoto alla disaffezione politica e all'astensionismo”.

