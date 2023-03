M5S | Conte alle prese con la novità Schlein cerca un “piano B”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 2 marzo 2023) "La verità è che non abbiamo unB, nessuno di noi si aspettava che vincesse Ellyle primarie del Pd. Tutti convinti che vincesse, magari non stravincesse, Bonaccini": è in questa lettura sincera, che una autorevole fonte parlamentare del Movimento 5 stelle affida a taccuini chiusi al cronista, che si inquadra il momento delicato della creatura politica guidata da Giuseppe. E allora, anche se ufficialmente non c'è un ordine del giorno specifico, si parlerà "in generale" di Superbonus, di "situazione politica" e dei prossimi passi dell'opposizione, nel Consiglio nazionale del M5S convocato per domani da"non è escluso - dicono dall'entourage dell'ex premier - che si faccia un'analisi" sull'evoluzione che l'elezione della nuova leader dem può imprimere agli equilibri politici e all'azione delle ...