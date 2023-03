Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaValledAosta : Lupi avvistati in centro a Courmayeur - FOTO - ilviboneseweb : Tre lupi avvistati e filmati in strada nella zona di Monte Poro – Video - Franci30242001 : @014pelletterie Anche da noi,sempre Toscana ,lupi che sono avvistati vicino a centri abitati - RSInews : Lupi avvistati sull’Alpe Rompiago - gazzettaparma : San Secondo, lupi avvistati nelle campagne -

Alcunisono statistamane nel centro di Courmayeur. Antonella Barberio, una giovane che abita nella cittadini ai piedi del Monte Bianco, è riuscita a immortalarne uno con lo smartphone. L'...Come comportarsi quando in una zona urbana vengonodeiCome si può convivere con la sua presenza seppur sporadica Soprattutto come ci si può tutelare e tutelare i propri cari nonché i propri animali domestici da possibili attacchi ...Dopo i due predatori morti sulla strada a Natale infatti ( Qui e Qui articolo ), altri duesono stati(e inseguiti ) in macchina sulla strada che dalla ex Montecatini ...

Lupi avvistati tra le case in centro a Courmayeur Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Nella tardo pomeriggio di martedì un automobilista ha avvistato e filmato un lupo sulla strada che porta a Bignasco, in Vallemaggia. Lo rende noto la RSI.