L’uovo di Pasqua dedicato a Victor Osimhen fa impazzire i tifosi del Napoli! (Di giovedì 2 marzo 2023) L’uovo di Pasqua dedicato Victor Osimhen, bomber del Napoli, ha già conquistato i tifosi azzurri. La passione per il calcio alle pendici del Vesuvio non conosce limiti, a Napoli l’amore per la squadra azzurra è quasi una religione. Negli ultimi anni, il bomber nigeriano Victor Osimhen, è diventato uno dei protagonisti assoluti del calcio italiano e dell’intera squadra azzurra. Grazie alle sue prestazioni, sta trascinando il Napoli alla vittoria dello scudetto e la città è in fermento per questo successo. Dopo La maschera di carnevale, la torta, il caffè, la bombetta ora arriva anche L’uovo di Pasqua dedicato a Victor Osimhen. La notizia d è stata accolta con grande ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 2 marzo 2023)di, bomber del Napoli, ha già conquistato iazzurri. La passione per il calcio alle pendici del Vesuvio non conosce limiti, a Napoli l’amore per la squadra azzurra è quasi una religione. Negli ultimi anni, il bomber nigeriano, è diventato uno dei protagonisti assoluti del calcio italiano e dell’intera squadra azzurra. Grazie alle sue prestazioni, sta trascinando il Napoli alla vittoria dello scudetto e la città è in fermento per questo successo. Dopo La maschera di carnevale, la torta, il caffè, la bombetta ora arriva anchedi. La notizia d è stata accolta con grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Viper_Nua : RT @Rnaples7: Quindi Osimhen in estate a Dimaro si è messo a convincere ogni singolo giocatore che lo scudetto era una cosa possibile. I ge… - PittsLegacy : RT @Rnaples7: Quindi Osimhen in estate a Dimaro si è messo a convincere ogni singolo giocatore che lo scudetto era una cosa possibile. I ge… - sari90237 : RT @draacaaryss: “Sei troppo grande per l’uovo di pasqua” - napolipiucom : L'uovo di Pasqua dedicato a Victor Osimhen fa impazzire i tifosi del Napoli! #napoletani #napoli #OSIMHEN #pasqua… - yirite6421 : RT @draacaaryss: “Sei troppo grande per l’uovo di pasqua” -

Osimhen - mania: ora spunta l'uovo dedicato al bomber del Napoli La maschera di carnevale, la torta, il caffè e ora anche l'uovo di Pasqua dedicato a Victor Osimhen. L'ultima trovata arriva dalla provincia di Napoli e in modo particolare da u na pasticceria di Sant'Anastasia . L'uovo ha già avuto tanto successo sui ... Tutti pazzi per Osimhen, dopo la torta arriva l'uovo di Pasqua dedicato a lui Uovo di Pasqua Osimhen. Dopo la torta dedicata all'attaccante nigeriano arriva l'uovo di Pasqua. A crearlo è Theobroma Cioccolateria, laboratorio artigianale di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli . Uovo di Pasqua Osimhen L'uovo ha la forma della testa di Viktor, con capelli ... Osimhen uovo di Pasqua: l'ultima trovata a Sant'Anastasia L'ultima trovata di festa arriva direttamente dalla Cioccolateria ... un dolce di Pasqua tutto dedicato a Victor Osimhen . Dopo la ... quindi, il bomber azzurro diventa anche uovo di cioccolato per la ... La maschera di carnevale, la torta, il caffè e ora anchedidedicato a Victor Osimhen.'ultima trovata arriva dalla provincia di Napoli e in modo particolare da u na pasticceria di Sant'Anastasia .ha già avuto tanto successo sui ...diOsimhen. Dopo la torta dedicata all'attaccante nigeriano arrivadi. A crearlo è Theobroma Cioccolateria, laboratorio artigianale di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli .diOsimhenha la forma della testa di Viktor, con capelli ...'ultima trovata di festa arriva direttamente dalla Cioccolateria ... un dolce ditutto dedicato a Victor Osimhen . Dopo la ... quindi, il bomber azzurro diventa anchedi cioccolato per la ... Uova di Pasqua: quest'anno c'è anche quello di Fedez, vediamo ... greenMe.it