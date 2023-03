L’unità e la potenza delle nazioni: il sovranismo ante litteram di Corradini (Di giovedì 2 marzo 2023) Milano, 2 mar – Nel centenario della fusione tra l’Associazione nazionalista italiana e il Partito nazionale fascista, e a più di un secolo di distanza dalla prima uscita dell’opera, torna in libreria, per la collana «Gli Indelebili» di Altaforte, L’unità e la potenza delle nazioni di Enrico Corradini (272 pp.; 20,00 €). Il volume, che nel 1931 meritò una citazione di Mussolini nel discorso di commemorazione pronunciato in Senato all’indomani della scomparsa dell’Autore, è arricchito da un saggio introduttivo di Corrado Soldato, una postfazione di Valerio Benedetti e un denso apparato di note, oltre che impreziosito da un’appendice che include: due testi dello stesso Corradini (sui princìpi teorici del nazionalismo e sul rapporto tra nazionalismo e democrazia); una cernita di documenti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 2 marzo 2023) Milano, 2 mar – Nel centenario della fusione tra l’Associazione nazionalista italiana e il Partito nazionale fascista, e a più di un secolo di distanza dalla prima uscita dell’opera, torna in libreria, per la collana «Gli Indelebili» di Altaforte,e ladi Enrico(272 pp.; 20,00 €). Il volume, che nel 1931 meritò una citazione di Mussolini nel discorso di commemorazione pronunciato in Senato all’indomani della scomparsa dell’Autore, è arricchito da un saggio introduttivo di Corrado Soldato, una postfazione di Valerio Benedetti e un denso apparato di note, oltre che impreziosito da un’appendice che include: due testi dello stesso(sui princìpi teorici del nazionalismo e sul rapporto tra nazionalismo e democrazia); una cernita di documenti ...

