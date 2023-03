L’unione | virtuale | di confini | cultura ed usanze senza che ne sia stato chiesto il permesso o l’opinione dei popoli

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 2 marzo 2023) Mi sono battuta con tutte le mie forze affinché qualcuno impedisse l’omicidio-suicidio di una delle civiltà più belle che l’umanità abbia prodottoriuscirci. La prima parte della mia battaglia contro l’unificazione europea è nata dall’orrore che ha suscitato in me; dalla constatazione che coloro che l’avevano pensato e sottoscritto erano dei despoti assoluti, quali ancora non erano mai apparsi nella storia… La strategia messa a punto per non dare nessuna reale spiegazione delle proprie azioni alpubblica, è stata perfetta. I costruttori dell’Unione Europea hanno consapevolmente forzato l’itinerario verso una pseudointegrazione «nazionale» quando hanno inserito la cittadinanza europea nel Trattato di Maastricht. Era una decisione illegittima in quanto l’Ue non è unoe tutti i cittadini dell’Unione possiedono già ...