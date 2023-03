“L’ultimo sms di Michela due giorni prima del rogo: con lei tanti bei ricordi e il primo successo della nostra società” (Di giovedì 2 marzo 2023) Adrara San Martino. L’ultimo messaggio, un vocale su Whatsapp, l’aveva ricevuto due giorni prima dell’incidente che le costerà la vita: “Mi piacerebbe essere lì con voi a organizzare la festa”. Poche parole, ma che rappresentano al meglio tutta la generosità e l’attaccamento al Volley Adrara di Michela Boldrini, la 39enne bergamasca scomparsa mercoledì mattina in un letto dell’ospedale Aga Khan di Mombasa, in Kenya, dove era stata ricoverata una settimana fa dopo l’incendio scoppiato all’interno del resort Watamu Barracuda Inn nel quale si trovava in vacanza. Nel ricordare quella breve conversazione Osvaldo Plebani, storico presidente e oggi dirigente della società pallavolistica di Adrara San Martino, è ancora incredulo, ha la voce bassa e intrisa di dolore: “Le avevo scritto che ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 2 marzo 2023) Adrara San Martino.messaggio, un vocale su Whatsapp, l’aveva ricevuto duedell’incidente che le costerà la vita: “Mi piacerebbe essere lì con voi a organizzare la festa”. Poche parole, ma che rappresentano al meglio tutta la generosità e l’attaccamento al Volley Adrara diBoldrini, la 39enne bergamasca scomparsa mercoledì mattina in un letto dell’ospedale Aga Khan di Mombasa, in Kenya, dove era stata ricoverata una settimana fa dopo l’incendio scoppiato all’interno del resort Watamu Barracuda Inn nel quale si trovava in vacanza. Nel ricordare quella breve conversazione Osvaldo Plebani, storico presidente e oggi dirigentepallavolistica di Adrara San Martino, è ancora incredulo, ha la voce bassa e intrisa di dolore: “Le avevo scritto che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Klaudio3108 : @debbyRome Ad Amatrice non ci pensa nessuno... È stato il mio ultimo atto di beneficenza perché con l'azienda abbia… - angelacaput0 : RT @ESTANCA2: Perché siete tutte così attive? Lo volete capire che domani potrebbe essere l’ultimo giorno che li vediamo insieme se non vot… - ESTANCA2 : Perché siete tutte così attive? Lo volete capire che domani potrebbe essere l’ultimo giorno che li vediamo insieme… - Gianfra33310573 : @saggioilmatto La frase “ niky questo è L ultimo c’è servono i soldi per sms?? -

Assistec e la sua proposta diversificata Quest'ultimo amplia notevolmente il bacino di attività dell'...non possiedono un magazzino o un laboratorio in grado di rigenerare l'... SMS) eventuali eventi stabiliti, come stop inattesi, esaurimento ... Malattie rare, Fondazione Revert: "In corso trial su sclerosi multipla e SLA" ...il trapianto di cellule staminali cerebrali nell'ultimo dei 18 ... con l'invio della relazione finale alle autorità competenti, si è ... la Sindrome di Smith Magenis (SMS) . Questo studio è riuscito a ... Chi l'ha visto, si continua a indagare su Liliana Resinovich ... l'uomo ha avvertito la donna della morte della figlia tramite un gelido SMS, e Abela è stata più volte vittima di minacce e stalking da parte dell'uomo. Quest'ultimo, 48enne di Prata Sannita, in ... Quest'amplia notevolmente il bacino di attività dell'...non possiedono un magazzino o un laboratorio in grado di rigenerare'...) eventuali eventi stabiliti, come stop inattesi, esaurimento ......il trapianto di cellule staminali cerebrali nell'dei 18 ... con'invio della relazione finale alle autorità competenti, si è ... la Sindrome di Smith Magenis () . Questo studio è riuscito a ......'uomo ha avvertito la donna della morte della figlia tramite un gelido, e Abela è stata più volte vittima di minacce e stalking da parte dell'uomo. Quest', 48enne di Prata Sannita, in ... “L’ultimo sms di Michela due giorni prima del rogo: con lei tanti bei ricordi e il primo successo della nostra società” BergamoNews.it