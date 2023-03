L’ultimo atto di Maurizio Costanzo: dedizione e passione fino alla fine (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 24 febbraio 2023, Maurizio Costanzo è morto, lasciando la sua famiglia, gli amici, i colleghi e tutti gli italiani senza parole e sconvolti per la sua improvvisa dipartita. La televisione ha perso un pezzo importante e inestimabile della sua storia. Nonostante fosse ricoverato in una clinica per diverso tempo, le sue condizioni di salute erano stazionarie e normali, e non facevano presagire nulla di terribile o fatale. Per questo, la notizia del suo decesso ha colto tutti di sorpresa. Ecco chi era Maurizio Costanzo Il 27 febbraio 2023, si sono tenuti i suoi funerali presso la Chiesa degli Artisti di Roma, ai quali hanno partecipato molti artisti e personalità televisive di spicco, tra cui la moglie Maria De Filippi, Pier Silvio Berlusconi, Gerry Scotti, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Christian De Sica e molti altri. ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 2 marzo 2023) Il 24 febbraio 2023,è morto, lasciando la sua famiglia, gli amici, i colleghi e tutti gli italiani senza parole e sconvolti per la sua improvvisa dipartita. La televisione ha perso un pezzo importante e inestimabile della sua storia. Nonostante fosse ricoverato in una clinica per diverso tempo, le sue condizioni di salute erano stazionarie e normali, e non facevano presagire nulla di terribile o fatale. Per questo, la notizia del suo decesso ha colto tutti di sorpresa. Ecco chi eraIl 27 febbraio 2023, si sono tenuti i suoi funerali presso la Chiesa degli Artisti di Roma, ai quali hanno partecipato molti artisti e personalità televisive di spicco, tra cui la moglie Maria De Filippi, Pier Silvio Berlusconi, Gerry Scotti, Carlo Conti, Paolo Bonolis, Christian De Sica e molti altri. ...

