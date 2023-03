Lukashenko a Pechino consolida il sostegno cinese a Mosca

Leggi su formiche

(Di giovedì 2 marzo 2023) La Cina vuole compiere sforzi per agevolare lo sviluppo della cooperazione con la Bielorussia. È quanto detto dal presidente del Comitato Permanente del Congresso nazionale del popolo, Li Zhanshu, durante l’incontro di mercoledì con il presidente bielorusso Aleksandr. Nella giornata di ieri il leader di Minsk ha incontrato anche l’omologoXi Jinping. Durante il meeting i due hanno firmato una serie di accordi che potrebbero facilitare l’evasione delle sanzioni alla Russia, facendo transitare gli aiuti cinesi dalla Bielorussia. Gli accordi prevedono una strategia per lo sviluppo industriale congiunto, cooperazione tecnico-scientifica e un memorandum d’intesa sugli investimenti cinesi in progetti comuni. Ulteriore punto di interesse è che l’incontro abbia prodotto un’intesa per la “cooperazione nella difesa (…) e nella lotta contro le ...