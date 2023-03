L’UE vuole fermare il greenwashing (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Le aziende europee avranno 10 giorni di tempo per giustificare il perché i loro prodotti vengono venduti come “green” o incorreranno in sanzioni. E’ quanto emerge da un documento visionato dal “The Guardian”. Un’indagine condotta dalL’UE nel 2020 ha rilevato che il 53% delle dichiarazioni “green” sui prodotti erano “vaghe, fuorvianti o infondate”. L’Organizzazione europea dei consumatori (BEUC) ha dichiarato di sostenere con forza il piano di rafforzamento delle autorità di sorveglianza del mercato per combattere il greenwashing. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 2 marzo 2023) (Adnkronos) – Le aziende europee avranno 10 giorni di tempo per giustificare il perché i loro prodotti vengono venduti come “green” o incorreranno in sanzioni. E’ quanto emerge da un documento visionato dal “The Guardian”. Un’indagine condotta dalnel 2020 ha rilevato che il 53% delle dichiarazioni “green” sui prodotti erano “vaghe, fuorvianti o infondate”. L’Organizzazione europea dei consumatori (BEUC) ha dichiarato di sostenere con forza il piano di rafforzamento delle autorità di sorveglianza del mercato per combattere il. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

