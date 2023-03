Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Rapinano diciottenne in stazione a #Lucca, grave episodio. Due arresti -

Il 21enne stava parlando al telefono quando è stato avvicinato da tre uomini con la scusa di una sigaretta...da Ales Spa in collaborazione con il Ministero della Cultura e Promo PA Fondazione - LuBeC... Ercolano, minacciano eun uomo: arrestati Coppia di malviventi bloccata dagli agenti dopo un ...Il 21enne stava parlando al telefono quando è stato avvicinato da tre uomini con la scusa di una sigaretta

Lucca, rapinano un ragazzo di notte mentre aspetta un treno alla stazione: due arresti LA NAZIONE

Lucca, 2 marzo 2023 - Si è conclusa con due persone in manette la rapina avvenuta nei pressi della stazione di Lucca. La Polizia di Stato ha infatti tratto in arresto due cittadini stranieri ritenuti ...Nella prima mattinata odierna gli operatori della squadra volante della questura di Lucca hanno tratto in arresto due cittadini marocchini di 15 e 18 anni per rapina in concorso ai danni di un giovane ...