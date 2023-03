(Di giovedì 2 marzo 2023) Fratelli d’Italia non chiude il caso della strage di Crotone e per il secondo giorno mette in difficoltà gli alleati della Lega. Il vicepremier attacca Frontex e l’Europa «assente». Teme che la premier voglia commissariare il titolare dell’Interno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Lollobrigida: “Chiarezza sul naufragio”, ma Salvini prova a blindare il Viminale -

...che risulta evidente anche ad ascoltare il fedelissimo meloniano Francesco. In ... c'è un'indagine, la magistratura faràsu tutto'. IL SINDACATO A cercare di farperò, ...Fratelli d'Italia ha preso le distanze, ribadendo che è necessario che facciasul suo ... Anche il ministro dell'Agricoltura e fedelissimo della premier, Francesco, che ha avuto ...Abbiamo chiestosulle responsabilità . Abbiamo chiesto in particolare, a seguito delle ... E dopo le parole dei ministro dell'Agricoltura, Francesco(' Quest'anno lavoreremo per ...

Lollobrigida: “Chiarezza sul naufragio”, ma Salvini prova a blindare il Viminale La Stampa

La realpolitik prima di tutto. Come è giusto che sia quando si lasciano i più comodi banchi dell'opposizione per sedere sulla poltrona più alta di Palazzo Chigi ...Il governo ha un piano "per l'immigrazione legale" ma dopo essere stato annunciato è stato smentito: la ricostruzione ...