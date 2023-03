Lo streetwear invade Milano

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 2 marzo 2023) Per tutti gli amanti dellovede allargare la propria offerta con due importanti aperture, entrambe provenienti dal Regno Unito. Da una parte infatti il retailer britannico END. e dall'altra Kick Game, lo store specializzato nella vendita di sneakers ein edizione limitata, hanno aperto per la prima volta nel capoluogo lombardo. Questo a riprova dell'impatto sempre crescente del fenomenoe di quanto questo sia ormai radicato nei desideri e nell'immaginario delle nuove generazioni, la cui conoscenza di ogni nuovo modello e speciale collaborazione comporta, necessariamente, di creare degli spazi che rispecchino queste esigenze. Nonostante la giovanissima età, infatti, moltissimi ragazzi e ragazze della Gen Z sono perfettamente in grado di scegliere con consapevolezza quali pezzi ...