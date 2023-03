Lo strappo di Intesa Sanpaolo, revocata la delega all’Associazione bancaria italiana per le trattative con i sindacati (Di giovedì 2 marzo 2023) Intesa Sanpaolo, la prima banca italiana, va per conto suo. Continuerà a far parte dell’Associazione bancaria italiana (Abi) ma i contratti con i lavoratori se li farà da sola. Un mossa meno drastica ma che ricorda un po’ uscita di Fiat da Confindustria decisa da Sergio Marchionne nel 2012. Intesa Sanpaolo ha revocato la delega all’Associazione ad essere rappresentate e la decisione avviene mentre l’Abi sta trattando con i sindacati per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto a dicembre e prorogato fino a fine aprile. La banca guidata da Carlo Messina continuerà però a partecipare – su invito permanente concordato con Abi – alle future attività del Comitato sindacale e del lavoro volte a preparare e a negoziare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 marzo 2023), la prima banca, va per conto suo. Continuerà a far parte dell’Associazione(Abi) ma i contratti con i lavoratori se li farà da sola. Un mossa meno drastica ma che ricorda un po’ uscita di Fiat da Confindustria decisa da Sergio Marchionne nel 2012.ha revocato laad essere rappresentate e la decisione avviene mentre l’Abi sta trattando con iper il rinnovo del contratto nazionale, scaduto a dicembre e prorogato fino a fine aprile. La banca guidata da Carlo Messina continuerà però a partecipare – su invito permanente concordato con Abi – alle future attività del Comitato sindacale e del lavoro volte a preparare e a negoziare il ...

