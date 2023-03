Liverpool | Arthur in campo con l’Under 21 per 90?

(Di giovedì 2 marzo 2023)Melo inper 90? con la squadra under 21: il brasiliano sta bruciando le tappe per l’ultima parte della stagione delMelo, centrocampista della Juve in prestito al, sta rientrando dall’infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori dalda ottobre. In occasione dell’ultima partita del21 dei Reds, contro il Leicester, il brasiliano ha giocato per 90?: Klopp recupera un pezzo per il rush finale di stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : (#Corsport) Il #Liverpool non riscatterà #Arthur in estate: il brasiliano tornerà dunque alla #Juventus, ma sullo s… - sportli26181512 : Liverpool, riecco Arthur: l'ex Juve in campo per 90' con l'U21: Il Liverpool di Jurgen Klopp recupera pezzi. Per il… - miticavaly : RT @mirkonicolino: (#Corsport) Il #Liverpool non riscatterà #Arthur in estate: il brasiliano tornerà dunque alla #Juventus, ma sullo sfondo… - Cucciolina96251 : RT @MondoCalcio81: Arthur, centrocampista brasiliano classe 1996 di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito al Liverpool, sareb… - MondoCalcio81 : Arthur, centrocampista brasiliano classe 1996 di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito al Liverpool,… -

Melo in campo per 90 con la squadra under 21: il brasiliano sta bruciando le tappe per l'ultima parte della stagione delMelo, centrocampista della Juve in prestito al, sta rientrando dall'infortunio che lo ha tenuto a lungo fuori dal campo da ottobre. In occasione dell'ultima partita dell'...Commenta per primo Ildi Jurgen Klopp recupera pezzi. Per il rush finale in Premier League , il tecnico tedesco si prepara infatti a recuperareMelo . Il centrocampista brasiliano, arrivato in estate in ...Commenta per primo Anche a causa di qualche infortunio di troppo,non si è mai visto con la maglia del. Il centrocampista brasiliano potrebbe tornare a giocare in patria: su di lui Gremio e Palmeiras.

Liverpool, Arthur brucia le tappe. L'ex Juve in campo per 90' con la squadra Under-21 TUTTO mercato WEB

Arthur Liverpool, il brasiliano brucia le tappe. In campo con l’Under 21 dei Reds verso il rientro Prosegue il recupero di Arthur dopo il lungo stop per infortunio. Il brasiliano, ancora di proprietà ...Il centrocampista brasiliano, attualmente in prestito al Liverpool, difficilmente sarà riscattato dalla società inglese a giugno ...