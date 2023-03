Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Speedliveit : PROVE “MONDIALI” AL CRETE SENESI CITTÀ DI ASCIANO – VALTIBERINA TERRA - Speedliveit : Terzo appuntamento del Challenge Raceday Rally Terra 2022-2023 il 2° Rally Città di Foligno.… - Speedliveit : Fanali puntati sulla COPPA MILANO-SANREMO and back - ABARTH_Blog_BL : RT @Speedliveit: Trofeo A112 Abarth Yokohama: al Vallate Aretine la prima sfida della stagione - Speedliveit : Trofeo A112 Abarth Yokohama: al Vallate Aretine la prima sfida della stagione -

LIVE Speed skating, Mondiali 2023 in DIRETTA: splendida medaglia d'argento per Davide Ghiotto ne 5000m! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:08 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa serata di gare e vi augura un buon proseguimento di serata. 21:07 I Mondiali si apr ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di speed skating 2023. A Heerenveen (Paesi Bassi), do ...