LIVE Sonego-Zverev, ATP Dubai 2023 in DIRETTA: tutto pronto per l’inizio della partita (Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 Arrivano ora sul centrale di Dubai i due giocatori. Entra prima Lorenzo Sonego e poi Alexander Zverev. 12.02 È entrato ora in campo il giudice di sedia Adel Nour. A breve toccherà ai due giocatori. 11.59 Sonego in questo inizio d’anno ha mostrato di avere una buona forma fisica, anche se ha raccolto poco per via di sorteggi non del tutto favorevoli. Agli Australian Open dopo una grande partita si è arreso contro Hurkacz, a Montpellier è stato fermato da Sinner e a Rotterdam da Auger Aliassime. 11.56 Nella parte alta del tabellone i due quarti di finale sono tra Novak Djokovic contro Hubert Hurkacz e Daniil Medvedev contro Borna Coric. Questi due incontri inoltre chiuderanno il programma odierno sul ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.04 Arrivano ora sul centrale dii due giocatori. Entra prima Lorenzoe poi Alexander. 12.02 È entrato ora in campo il giudice di sedia Adel Nour. A breve toccherà ai due giocatori. 11.59in questo inizio d’anno ha mostrato di avere una buona forma fisica, anche se ha raccolto poco per via di sorteggi non delfavorevoli. Agli Australian Open dopo una grandesi è arreso contro Hurkacz, a Montpellier è stato fermato da Sinner e a Rotterdam da Auger Aliassime. 11.56 Nella parte alta del tabellone i due quarti di finale sono tra Novak Djokovic contro Hubert Hurkacz e Daniil Medvedev contro Borna Coric. Questi due incontri inoltre chiuderanno il programma odierno sul ...

