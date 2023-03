LIVE Sonego-Zverev, ATP Dubai 2023 in DIRETTA: serve un’impresa, il tedesco sta tornando quello dei tempi migliori. Si inizia tra pochi minuti (Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.38 Lorenzo Sonego va alla ricerca di una mezza impresa contro Alexander Zverev, che nelle ultime uscite sembra essere sull’ottima strada verso il rientro in top 10. Il teutonico qui a Dubai ha vinto per la prima volta dal suo rientro in campo due partite consecutive, mostrando una ritrovata forma fisica. 11.35 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Zverev, match dei quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai 2023. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Zverev, incontro dei quarti di finale dell’ATP ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.38 Lorenzova alla ricerca di una mezza impresa contro Alexander, che nelle ultime uscite sembra essere sull’ottima strada verso il rientro in top 10. Il teutonico qui aha vinto per la prima volta dal suo rientro in campo due partite consecutive, mostrando una ritrovata forma fisica. 11.35 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, match dei quarti di finale dell’ATP 500 di. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro dei quarti di finale dell’ATP ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Sonego-Zverev all'Atp Dubai, il risultato in diretta live della partita: Lorenzo Sonego affronta il tedesco Alexand… - OA_Sport : LIVE Sonego-Zverev, ATP Dubai 2023 in DIRETTA: serve un’impresa, il tedesco sta tornando quello dei tempi migliori.… - SportFramesit : Gli italiani da seguire oggi ?? ???? Dubai Sonego ?? Zverev - ? 12:00 LIVE su @SuperTennisTv ???? Santiago Bonadio ?? D… - federtennis : Gli italiani da seguire oggi ?? ???? Dubai Sonego ?? Zverev - ? 12:00 LIVE su @SuperTennisTv ???? Santiago Bonadio ?? D… - Deiana_Luca9 : RT @lorenzofares: Alle 12 live e in chiaro su @SuperTennisTv e SuperTennix il QF dell'#ATPDubai tra Lorenzo #Sonego ???? e Alexander Zverev… -