LIVE Sonego-Zverev 5-7, 4-6, ATP Dubai 2023 in DIRETTA: l'azzurro lotta ma nulla può contro una grande prestazione del tedesco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 

14.11 Nel penultimo atto di questo torneo Zverev affronterà uno tra Andrey Rublev e Botic Van De Zandschulp, che entreranno in campo tra pochi minuti per il loro quarto di finale. 

14.09 Con questa vittoria Zverev torna per la prima volta in semifinale dopo quella stregata dell'ultimo Roland Garros, in cui si infortunò gravemente alla caviglia contro Rafael Nadal. Dopo due mesi dal rientro nel circuito il tedesco sembra esser tornato ad altissimi livelli. 

14.07 Sonego lotta per tutta la partita, ma nulla ha potuto contro una grandissima prestazione di Alexander Zverev, solidissimo sia al servizio, in particolare con la prima.

