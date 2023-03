LIVE – Sonego-Zverev 5-7 1-1, quarti di finale Atp Dubai 2023: RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 2 marzo 2023) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sonego-Zverev, incontro valevole per i quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai 2023, in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Il tennista piemontese vuole continuare la sua splendida settimana sul veloce all’aperto di Dubai e dopo Auger-Aliassime proverà ad estromettere dal torneo un altro big quale il tedesco ex numero numero due del mondo. Difficile fare un pronostico, perché il nostro sta giocando alla grande in questi giorni, ma anche il suo avversario sembra in ripresa, come dimostrano le convincenti vittorie ai danni di Lehecka e O’Connell. Il match aprirà il programma alle ore 12:00 italiane, quando negli Emirati Arabi saranno invece le 15:00 e potrete seguire il LIVE offerto da ... Leggi su sportface (Di giovedì 2 marzo 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididell’ATP 500 di, in programma dal 27 febbraio al 4 marzo. Il tennista piemontese vuole continuare la sua splendida settimana sul veloce all’aperto die dopo Auger-Aliassime proverà ad estromettere dal torneo un altro big quale il tedesco ex numero numero due del mondo. Difficile fare un pronostico, perché il nostro sta giocando alla grande in questi giorni, ma anche il suo avversario sembra in ripresa, come dimostrano le convincenti vittorie ai danni di Lehecka e O’Connell. Il match aprirà il programma alle ore 12:00 italiane, quando negli Emirati Arabi saranno invece le 15:00 e potrete seguire ilofferto da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Dubai, quarti: Sonego chiede strada a Zverev (live alle 12 in tv) - infoitsport : Sonego-Zverev all'Atp Dubai, il risultato in diretta live della partita - Fprime86 : RT @lorenzofares: Alle 12 live e in chiaro su @SuperTennisTv e SuperTennix il QF dell'#ATPDubai tra Lorenzo #Sonego ???? e Alexander Zverev… - R0bbySSL : RT @lorenzofares: Alle 12 live e in chiaro su @SuperTennisTv e SuperTennix il QF dell'#ATPDubai tra Lorenzo #Sonego ???? e Alexander Zverev… - sportli26181512 : Sonego-Zverev all'Atp Dubai, il risultato in diretta live della partita: Lorenzo Sonego affronta il tedesco Alexand… -