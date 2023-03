(Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.43 Terzo quarto di finale che vede al via Francia 2, Germania 1, Repubblica Ceca e Gran Bretagna. 7.41Nienke Poll per l’Olanda e quindi approdano in semifinale Austria 1 con Dusek e Zerkhold e Canada 1 con Grondin e McManiman. 7.40 Dopo la manche al maschile chiude davanti il Canada sull’Austria: adesso in pista le donne per completare la. 7.39 Seconda batteria con Canada 1, Austria 1, Olanda 1 e Giappone 1. 7.37 Arriva al traguardo sconsolatadietro anche a Cina 1: passa quindi come prima Francia 1 e come seconda Stati Uniti 2. 7.35 Caduta per! La genovese era in seconda posizione: si qualificano quindi Francia 1 e Stati Uniti 2 per la semifinale. ...

LIVE Snowboardcross, Gara mista Mondiali 2023 in DIRETTA: subito eliminata l'Italia, cade Raffaella Brutto OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara mista valevole per i Mondiali di snowboardcross 2023 che si svolgono a Bakuriani (Georgi ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:49 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa giornata di gare e vi augura un buon proseguimento di giornata. 11:46 Ricapitoliamo i p ...