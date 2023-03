LIVE Snowboardcross | Gara mista Mondiali 2023 in DIRETTA | oro per la Gran Bretagna davanti all’Austria! Brutto e Visintin fuori ai quarti

(Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.35 La nostradelladeidifinisce qu. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti! 8.34 Tra le principali sorprese c’è il secondo posto dell’Austria ad anticipare la Francia.per gli Stati Uniti in finale compromessa dalla caduta di Baumgartner. 8.33 Ha fatto la differenza l’allungo della britannica: Charlotte Bankes si è confermata essere un’autenticaclasse. Peccato per l’Italia che è uscita subito aiper la caduta di Raffaella. 8.32 MEDAGLIA D’OROCON BANKES! Argento per l’Austria con ...

