LIVE Snowboardcross | Gara mista Mondiali 2023 in DIRETTA | l’Italia può stupire con Raffaella Brutto e Omar Visintin

(Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladellavalevole per idiche si svolgono a Bakuriani (Georgia).anticipata in virtù delle cattive previsioni meteo del prossimo fine settimana: terza e ultimadel programma delloin questa rassegna iridiata e ultime medaglie in palio in una prova introdotta alle Olimpiadi 2022 di Pechino. In Cina gli azzurri ottennero la medaglia d’argento con la coppia formata dae Michela Moioli. Domani non ci sarà la bergamasca per problemi alla schiena e ad affiancare ...

La gara dia Cortina d'Ampezzo , tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023, incorona ... RIVIVI ILDELLA GARA Giornata agrodolce per gli azzurri, che non riescono a centrare la ...Attimi di spavento nella gara dia Cortina d'Ampezzo , tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023, per quanto ... SEGUI ILDELLA GARAIl programma, gli orari e la diretta tv della gara dia Cortina d'Ampezzo , tappa valida per la Coppa del Mondo 2022/2023. Appuntamento ... SEGUI ILDELLA GARA

LIVE Snowboardcross, Mondiali 2023 in DIRETTA: Omar Visintin si tinge di bronzo! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara mista valevole per i Mondiali di snowboardcross 2023 che si svolgono a Bakuriani (Georgi ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:46 Ricapitoliamo i podi iridati: DONNE: 1.Eva Adamczykova 2.Josie Baff 3.Lindsey Jacobellis UOMINI: 1.Jakob Dusek 2.Martin Noerl 3.Omar Visintin 11:44 Si t ...