LIVE – Prima giornata Europei indoor Istanbul 2023 atletica | aggiornamenti IN DIRETTA

(Di giovedì 2 marzo 2023) Latestualedidei Campionatidileggera, in programma dal 2 al 5 marzo ad, in Turchia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Si apre la rassegna continentale al coperto con questache vedrà al via 16 azzurri. Fari puntati soprattutto sul bronzo mondiale di salto in alto Elena Vallortigara, ma anche sui tre azzurri del getto del peso (Fabbri, Ponzio e Weir). L’appuntamento è a partire dalle ore 17.00 di giovedì 2 marzo alla Ataköy Athletics Arena di, in Turchia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Primarie Pd, Elly Schlein è la prima donna segretaria: vince con il 53%. “Una rivoluzione, mandato chiaro per il ca… - SkySportF1 : ?? ???????????? ???? ??????????????: ???? ???? ???????????? Le news ? - NackaSkoglund89 : RT @NackaSkoglund89: Ma gli ESODATI semicit hanno ripreso l'intervista di Amanda di Pif oppure preannunciano altre live col cambio di propr… - giulia_dradi : @FedeFeee @Yuki47604868 IN ONDA IN DIRETTA (COME ERA UNA VOLTA AMICI) CON LE PUNTATE DI AMICI EVITANDO COSÌ GLI SPO… - CIAfra73 : @FranAltomare @CercoNotizie @Manilanazzaro Su #MareFuori, io seguii la prima stagione facendo il live nel nostro Bl… -

...di Mengoni per una data eccezionale che chiude la sua fortunatissima prossima stagioneestiva ...a Bibione (17 giugno) e toccherà anche le citta di Padova (20 giugno) e Torino (5 luglio)del ...Il risultato è un confine sottile, abbiamo sempre vinto con un gol di scarto tranne lacol Perugia. Fa tutto parte del percorso, ho bisogno del supporto dei tifosi. Stiamo spingendo per capire ......per l'adattamento- action di The Last of Us. L'attore ha rivelato che il due volte Premio Oscar Mahershala Ali è stato uno degli attori che la HBO ha incontrato per il ruolo principaledi ...

Depeche Mode, riguarda le esibizioni live prima dell'uscita del nuovo album - RUMORE Rumoremag.com

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - E' la sera della finale di andata della Coppa Italia di Serie C 2022/23. Juventus Next Generation e Vicenza si sfidano alle 20.30 (diretta tv su Rai Sport e in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13 Strepitosa prestazione al servizio per il tedesco quest’oggi, che ha messo in campo 50 prime di servizio su 61 giocati, cedendo solo 8 punti con la prim ...