LIVE Coppa del Re | Real Madrid-Barcellona 0-1 | è dominio Real | ma Kessié sfiora il raddoppio!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE – Juventus U23-Vicenza 1-1 finale andata Coppa Italia Serie C 2022-2023 (DIRETTA) - #Juventus #U23-Vicenza… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - JUVENTUS NEXT GEN-VICENZA 1-2, Jimenez punisce i bianconeri nel finale, primo round della finale di Coppa… - RobertaFazio7 : RT @LRVicenza: ?? CONVOCATI ?? I 23 giocatori Biancorossi convocati per la finale di andata della Coppa Italia Serie C contro la @JuventusN… - Speedliveit : Fanali puntati sulla COPPA MILANO-SANREMO and back - cmdotcom : Coppa del Re, Real Madrid-Barcellona LIVE: Modric sfiora subito il vantaggio! -

I Blancos di Ancelotti, campioni del mondo in carica, arrivano dal pareggio per 1 - 1 nel derby contro l' Atletico Madrid e cercano il successo inper ravvivare il rush finale di stagione. Per ...... all'Allianz Stadium di Torino, la Juventus Next Gen scenderà in campo per affrontare il Vicenza nella gara di andata della finale diItalia Serie C. Nei turni precedenti i bianconeri , hanno ...Il Clasico torna per l'andata della semifinale didel Rey. Dalle ore 21 seguiremo la sfida. TABELLINO REAL MADRID: 1. Courtois, 2. Carvajal, 3. E. Militão, 6. Nacho, 8. Kroos, 9. Benzema,...

Coppa Italia Serie C, finale d'andata Juventus Next Gen-Vicenza DAZN

Televisione Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip Grande Fratello Vip 2022 Venezia 79 Festival di Cannes 75 L'Isola dei Famosi 22 Amici 21 Vernice Coming Soon Supercinema Adesso Teatro ...90'+3 - Finisce il match!! Al termine di una sfida molto equilibrata è il Vicenza ad aggiudicarsi la finale d'andata della Coppa Italia di Serie C grazie al 2-1 maturato contro la Juve Next Gen. A ...