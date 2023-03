LIVE Biathlon | 10 km Sprint Nove Mesto 2023 in DIRETTA | Johannes Boe implacabile Un errore a terra per Giacomel

(Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:34 22:39.6 il crono con cuiBoe chiude la sua 10 km. Nel frattempo il passo dinel secondo giro è di tutto rispetto. Serve un 5 su 5 in piedi. 16:32 Unin piedi per Christiansen, che può comunque ambire al podio. Butta viaed inseguimento invece Dale, che pasticcia in piedi naufragando con 4 errori. 16:31 Sono tre gli errori aper Elia Zeni, mentre Braunhofer commette altri due errori in piedi, chiudendo con un deludente 6 su 10 al poligono. 16:30 Game, set and match. Praticamente già chiusa la caccia al primo posto.Boe mette a segno un 5 su 5 rapidissimo in piedi e timbra l’ennesima vittoria. 16:29 Peccato…L’ultimo bersaglio privadi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Nicola89144151 : ... le gare sono andate in onda sia su D+ che in TV, ad eccezione delle qualificazioni del Parallelo M/F, andate li… - glncipriani : @FLOTUS @FLOTUS OA Sport - Il Tempio dello Sporthttps://www.oasport.it OA Sport · Home · Sport in TV oggi · LIVE ·… -

... valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 di. Dopo un mese di stop per la disputa dei ... COME SEGUIRLA IN TV LA START LIST PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5... Arianna Secondini ore 15:10: C.ti Mondiali Mass Start Maschile (diretta) da Oberhof [...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...La diretta testuale della mass start femminile ai Mondiali 2023 dia Oberhof . Saranno tre le azzurre al via: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Samuela Comola. ...LIST PER AGGIORNARE IL...

LIVE Biathlon, 10 km Sprint Nove Mesto 2023 in DIRETTA: subito al via Braunhofer. Giacomel con il pettorale 19 OA Sport

In Nove Mesto steigt heute das erste Weltcup-Rennen nach der WM. Wer gewinnt den Sprint der Herren Das erfahrt Ihr in unserem Liveticker.Biathlon: Sprint der Herren in Nove Mesto jetzt im LivetickerL ...Die deutschen Biathleten um Benedikt Doll starten in den letzten Teil der Saison. Am Donnerstag steht der Sprint der Herren im tschechischen Nove Mesto auf dem Programm. Läuft ein deutscher Athlet im ...