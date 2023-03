LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Weir e Fabbri in finale nel peso! Tecuceanu e Barontini avanti negli 800! Delusione Vallortigara (Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.01: Al via la quarta batteria degli 800 donne con: 1 784 TUR TOPTA? Tu?ba 2 730 POR SILVA Patricia 3 707 POL KOCZANOWA Margarita 4 775 SWE NIELSEN Wilma 5 764 SUI WERRO Audrey 6 569 FRA KANDISSOUNON Léna 18.00: E stavolta ci siamo! Leonardo Fabbri è in finale con 21.17 che gli vale il terzo posto. Un po’ di sofferenza per il toscano ma poi arriva la grande misura 17.58: Terzo posto per Coiro ma in una batteria molto veloce vinta come da pronostico dalla britannica Hodgkinson con 2’01?67, seconda la tedesca Kolberg con 2’01?94, terza Coiro con 2’02?19 che è il miglior tempo di ripescaggio al momento, quarta Hynne, anche lei ripescabile 17.57: Delusione per Vallortigara che viene eliminata a 1.87 17.55: Bruus, Meniker e Vukovic superano 1.87 ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.01: Al via la quarta batteria degli 800 donne con: 1 784 TUR TOPTA? Tu?ba 2 730 POR SILVA Patricia 3 707 POL KOCZANOWA Margarita 4 775 SWE NIELSEN Wilma 5 764 SUI WERRO Audrey 6 569 FRA KANDISSOUNON Léna 18.00: E stavolta ci siamo! Leonardoè incon 21.17 che gli vale il terzo posto. Un po’ di sofferenza per il toscano ma poi arriva la grande misura 17.58: Terzo posto per Coiro ma in una batteria molto veloce vinta come da pronostico dalla britannica Hodgkinson con 2’01?67, seconda la tedesca Kolberg con 2’01?94, terza Coiro con 2’02?19 che è il miglior tempo di ripescaggio al momento, quarta Hynne, anche lei ripescabile 17.57:perche viene eliminata a 1.87 17.55: Bruus, Meniker e Vukovic superano 1.87 ...

