LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA: Weir e Fabbri in finale nel peso! Tecuceanu, Barontini e Coiro avanti negli 800! Delusione Vallortigara (Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.39: Bene Ludovica Cavalli in gestione per un quarto posto che la porta in finale. 8’54?40 per l’azzurra. Vince Klosterhalfen con 8’53?50, seconda la finlandese Richardson con il personale e il record nazionale di 8’53?60, terza la britannica Nuttall con 8’53?72. Qualificate anche la slovena Mismas quinta con 8’56?71 e la spagnola Perez con 8’56?81. Possibili ripescate Mechaal, Machado, Bove 13.38: Il gruppetto con Cavalli si avvicina a Klosterhalfen 18.36: Non ci sono azzurre al via nella qualificazione del getto del peso femminile. Queste le protagoniste: 1 776 SWE ROOS Fanny 2 505 BEL BOUMKWO Jolien 3 595 GER GAMBETTA Sara 4 687 NED KÖNIG Benthe 5 724 POR INCHUDE Jessica 6 542 ESP TOIMIL María Belén 7 605 GER RITTER Julia 8 691 NED SCHILDER Jessica 9 555 FIN ROUVALI Eveliina 10 723 POR ... Leggi su oasport (Di giovedì 2 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.39: Bene Ludovica Cavalli in gestione per un quarto posto che la porta in. 8’54?40 per l’azzurra. Vince Klosterhalfen con 8’53?50, seconda la finlandese Richardson con il personale e il record nazionale di 8’53?60, terza la britannica Nuttall con 8’53?72. Qualificate anche la slovena Mismas quinta con 8’56?71 e la spagnola Perez con 8’56?81. Possibili ripescate Mechaal, Machado, Bove 13.38: Il gruppetto con Cavalli si avvicina a Klosterhalfen 18.36: Non ci sono azzurre al via nella qualificazione del getto del peso femminile. Queste le protagoniste: 1 776 SWE ROOS Fanny 2 505 BEL BOUMKWO Jolien 3 595 GER GAMBETTA Sara 4 687 NED KÖNIG Benthe 5 724 POR INCHUDE Jessica 6 542 ESP TOIMIL María Belén 7 605 GER RITTER Julia 8 691 NED SCHILDER Jessica 9 555 FIN ROUVALI Eveliina 10 723 POR ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Atletica, Europei Indoor 2023 in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Atletica Europei Indoor 2023 in DIRETTA: l’Italia cala subito gli assi Tecuceanu Vallortigara Fabbri e Arese!… - TMW_radio : #Editoriale ???Paolo De Paola: “Al Milan è bastato ritrovare la condizione atletica per tornare ai suoi livelli e T… - OA_Sport : LIVE Atletica, World Indoor Tour Birmingham 2023 in DIRETTA: Roberta Bruni e altri 4 azzurri in gara - - zazoomblog : LIVE Atletica World Indoor Tour Madrid 2023 in DIRETTA: sbaglia Dal Molin in finale terza Molinarolo nell’asta tra… -